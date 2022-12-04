Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."

Survivor yarışması ile ünlenen Turabi Çamkıran'ın sosyal medya paylaştığı müstehcen fotoğraflar ve açıklamalar görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden oluyor.

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Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..." 1

Turbo Turabi lakabıya Survivor yarışmasında adını duyuran Turabi Çamkıran sosyal medya paylaşımlarıyla şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

Şimdilerde yurtdışında yaşayan ve kadınlarla birlikte müstehcen görüntüler paylaşan Çamkıran her paylaştığı gönderi ile bu kadar da olmaz dedirtiyor.

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Survivor Turabi Çamkıran iğrençlikte sınır tanımıyor! Son paylaşımı mideleri bulandırdı: "Görgüsüz, dağ ayısı..."
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