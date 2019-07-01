Tv8 ekranlarının yıllardır vazgeçilmeyen yarışma programı Survivor 2019'da 1 Temmuz akşamı final heyecanı yaşanıyor. Peki Survivor 2019'da kim şampiyon olacak. Seda Ocak mı, Yusuf Karakaya mı? Survivor 2019'u kim kazandı? Survivor 2019'un şampiyonu kim? İşte Survivor 1 Temmuz 2019 canlı izle! Merak edilen detaylar haberimizde.

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİSTLERİ: YUSUF ve SEDA

SURVİVOR YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: KATERINA DALAKA

BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ’NDE

Survivor 2019’un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum’da olacak. Survivor’ın final bölümü ise 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek.

Survivor 2019’un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu bir isim daha yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında, Seda, Okay ve Yusuf arasından bir isim daha Survivor’dan elendi. Halk oylaması sonucu, 1 Temmuz’daki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı. Survivor’un yarı finalinde elenen Okay, duygusal bir konuşma yaptı.

Survivor 2019'da kazanan yarışmacı belli olduktan sonra eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecek, Bölge Gündem'den takip edebilirsiniz. Kazanan yarışmacıyı öğrenmek için Survivor 2019'u kim kazandı? haberimizi ziyaret edebilirsiniz...