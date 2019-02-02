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Survıvor Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survıvor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı ? Survıvor Türkiye Yunanistan büyük bir heyecanla başladı. İlk ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu. Peki Survıvor 2019 Türkiye Yunanista dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survıvor Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survıvor 2019 Türkiye Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survıvor Türkiye Yunanistan büyük bir heyecanla başladı. İlk ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu. Peki Survıvor 2019 Türkiye  Yunanistan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da ilk dokunulmazlık oyunu 2 Şubat'ta ekranlara geldi. Kıyasıya başlayan rekabette kazan takım kim oldu? Survıvor'dan kim elendi? 

SURVİVOR TÜRKİYE - YUNANİSTAN DOKUNULMAZLIK OYUNU HİKMET'TEN MÜKEMMEL ATIŞLAR!

YUNANİSTAN TAKIMI YARIŞMACILARI

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SURVİVOR TÜRKİYE YARIŞMACILARI

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