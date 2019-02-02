Survivor Türkiye - Yunanistan ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 2019 bugün başlıyor. Türk televizyon tarihinde izlenme rekorları kıran ve yurt dışından d büyük ilgi ile takip edilen Survivor bugün Türkiye Yunanistan formatıyla ekranlara dönüyor. Peki bugünkü ödül oyununu kim kazandı? Türk takımı mı? Yunan takımı mı? Peki Survivor 2 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da flaş değişiklik Survivor'u canlı nasıl izlerim?

İŞTE SURVİVOR'DA MERAK EDİLEN DETAYLAR



SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN İLK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor Türkiye - Yunanistan bugün Tv 8 ekranlarında start veriyor. Survivor tüm hızıyla ekranlara geri döndü. Bomba değişiklerin yaşanan Survivor Yunanistan'da hız ve rekabet nefesleri kesecek. İki takımdan ödül oyununu kazanan kim olacak? Survivor 2019'da ilk oyunu kim kazanacak? Survivor canlı İzle... Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2019'da bu sene sürprizler peş peşe geldi.

SUNUCULUĞUNU MURAT CEYLAN ÜSTLENİYOR

Bu sene Alp Kırşan Survivor'da yok. Onun yerine Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Murat Ceylan yarışmaları sunacak. Survivor ilk bölüm izle! Survivor 2019 ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

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Survivor 2019 Türk takımı yarışmacıları



Hakan Kanık

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

Seda Ocak

Bora Edin

Ecem Onaran

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Melisa Emirbayer

Büşra Yalçın

Okay Köksal



Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacıları



İoulieta Kitrinou, Dimitra Vamvakousi, Afroditi Skafida, Kiriakos Pelekanos, Panagiotis Konstantinidis, Spiros Gourdoupis, Nikos Kosmas, Dimitris Margaritis, Ria Kolovou, Toni Stavratis, Demi Tsaganou, Nantia Mavroudea