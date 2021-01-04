Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Peki Survivor Uğurtan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR UĞURTAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünü kazandı. Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok spor dalına ilgili.

SURVİVOR UĞURTAN DORA MESLEĞİ NE ?

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almıştır.