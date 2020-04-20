Survivor Yasin ve Barış diskalifiye edildi mi? Survivor 2020'nin son bölüm fragmanında Gönüllüler takımı yarışmacıları Yasin ve Barış'ın kavga ettiği görüldü. Barış ve Yasin'in diskalifiye edilip edilmeyeceği birçok internet kullanıcısı tarafından merak ediliyor. İnternette konuya ilişkin arama yapılıyor. Peki Survivor Yasin ve Barış diskalifiye edildi mi? Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR YASİN VE BARIŞ DİSKALİFİYE EDİLDİ Mİ?

Survivor 2020'nin bu akşamki bölümünün fragmanında, Gönüllüler takımı yarışmacılarının ödül oyunu sırasında oldukça gerildiği gözüküyor.

Daha önceki haftalardan da aralarında gerilim bulunan Barış ile Yasin arasındaki sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma bir anda büyürken ikili kavga etmeye başladı.

Yasin ve Barış arasında yumruklar adeta havada uçuştu.

Yaşanan bu durum, akıllara 'Survivor Barış ve Yasin diskalifiye edilecek mi?' sorusunun akıllara getirdi.

Survivor'ın önceki sezonlarında da benzer kavgalar yaşanmış ve sert kararlar alınmıştı. Bu konuda konuşan Acun Ilıcalı, olası diskalifiye durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Instagram'dan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, iki yarışmacının istenmeyen görüntüler sergilediğini ifade etti.

Acun Ilıcalı, "Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var." ifadelerini kullanmıştı.

SURVİVOR 2020'DE BARIŞ MURAT YAĞCI VE YASİN OBUZ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor Barış ve Yasin arasındaki kavgaya ilişkin durum, 20 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanacak olan Survivor'da belli olacak.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı..Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

ACUN ILICALI SURVIVOR 2020'DE DEĞİŞEN SİSTEMİ AÇIKLADI

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.