Survivor All Star bu sezon da büyük heyecana sahne olurken yedek yarışmacılar da takımlara sonradan dahil olarak katkı veriyor. Yeni katılacak yedek oyuncuların görüntülerinin fragmanda verilmesinin üzerine Survivor yeni yarışmacı Gizem Memiç kimdir, nereli, kaç yaşında? Gizem Memiç hangi takıma katıldı? Soruları merak konusu oldu. İşte o soruların cevapları...

SURVİVOR YENİ YARIŞMACI GİZEM MEMİÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

16 Mayıs 1990 yılında Gaziantep'te doğan Gizem Memiç, Türk model ve güzellik kraliçesidir. Memiç 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiş ve bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan tacını almıştır. Türkiye'yi dünya ve kainat güzellik yarışmalarında da temsil etmiştir. Memiç Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almaktadır. Daha önce de Survivor'da yarışan Memiç yeniden zorlu ada şartlarına dönecek.

GİZEM MEMİÇ HANGİ TAKIMA KATILACAK?

Yayımlanan yeni fragmanla birlikte Gizem Memiç'in de yedek olarak Survivor All Star'a katılacak isimler arasında yer aldığı görülüyor. Bu kapsamda izleyenler Memiç'in hangi takıma dahil olacağını merakla beklerken, Gizem Memiç bu sezon gönüllüler takımında yarışacak. Survivor All Star'da iddialı olan Memiç'in yarışmayı nereye kadar götüreceği merakla bekleniyor.