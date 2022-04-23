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  3. Survivor yokluk adasına kim gitti? Takımların karışmasından sonra potaya giren ilk isim kim oldu?

Survivor yokluk adasına kim gitti? Takımların karışmasından sonra potaya giren ilk isim kim oldu?

Survivor yarışmasının son bölümü dün gece yayınlandı. Yeni oluşturulan takımlardan sonra yokluk adasına giden isim izleyicileri şaşırttı.

Survivor yokluk adasına kim gitti? Takımların karışmasından sonra potaya giren ilk isim kim oldu? 117

TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star yarışması, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.