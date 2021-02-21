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Survivor Yunus Emre elendi mi? | Neden yok? | Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi?

Survivor 2021'in 21 Şubat Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümünde yarışmacılardan Yunus Emre Karabacak'ın olmadığı görüldü. Bu durum nedeniyle birçok kişi Survivor Yunus Emre elendi mi? | Neden yok? | Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte detaylar...

Survivor Yunus Emre elendi mi? | Neden yok? | Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi?

Dünyanın en zor yarışması Survivor 21 Şubat Pazar akşamı 32. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılardan Yunus Emre Karabacak'ın olmadığı görüldü. Bu durum nedeniyle birçok kişi Survivor Yunus Emre elendi mi? | Neden yok? | Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi edildi? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | NEDEN YOK?

Survivor 2021'de oyunlardaki başarısı ile birlikte spor kariyeri ve kişiliği ile de adından söz ettiren Yunus Emre'nin 32. bölümde yer almaması dikkat çekti. 

Gönüllüler takımının sevilen yarışmacısının ayağını yaktığı biliniyor. Bu nedenle oyunlarda yok.

YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yunus Emre Karabacak tedavi için oyunlara şu an için katılamıyor. 

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yarışan Yunus Emre Karabacak,11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Bursa’da ikamet eden Yunus Emre, 20 senedir güreş sporu ile uğraşıyor.

 Yunus Emre Karabacak'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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