Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Survivor Yunus Emre kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? İşte Yunus Emre Karabacak hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Gönüllüler kadrosunda ismi geçen Yunus Emre Karabacak,11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Bursa’da ikamet eden Yunus Emre, 20 senedir güreş sporu ile haşır neşir. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye ismini yazdırdı. Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi Spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

SURVİVOR YUNUS EMRE MESLEĞİ NE?

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına halen daha sürdürüyor.