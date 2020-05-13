Survivor'a veda eden Ersin Korkut'un köpek özlemi paylaşım rekoru kırdı

Yarışma ve konsey alanında sürekli köpeği Mes'ten bahseden Ersin Korkut dün akşam yayınlanan yeni bölümde adaya veda ederken söyledikleri ile gündeme gelmişti. Sakallarının çok uzadığını daha önce hiç bu kadar uzatmadığını söyleyen Korkut köpeğim beni inşallah tanır demesiyle izleyenleri duygulandırdı.

ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ VEREMEMİŞTİ

İletişim oyunlarında ailesiyle konuşan Ersin Korkut'a ailesi köpeğinin öldüğünü söyleyememişti. Konuşma esnasında sürekli köpeğini soran Korkut'a ailesi gerçeği söylememişti. Yılmaz Erdoğan ile irtibat halinde olan Acun Ilıcalı kötü haberi verememiş Yılmaz Erdoğan ise yeğeni Ersin Korkut'un bunu kaldıramayacağını söylemişti.

AİLEMDEN ÖNCE ONU GÖRECEĞİM

Ada konseyinde açıklama yapan Ersin Korkut "Adadan ayrıldığımda ilk olarak İstanbul'a köpeğimi görmeye gideceğim, ‘Mes' dediğimde nasıl tepki verecek merak ediyorum. Bilmiyorum ben hiç bu kadar sakal bırakmamıştım. Bu vaziyette gidersem ‘Mes' beni tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum. Ailemden önce onu göreceğim. dedi.