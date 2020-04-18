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  3. Survivor'da beklenen an! Sercan, Nisa'ya açıldı

Survivor'da beklenen an! Sercan, Nisa'ya açıldı

Survivor 2020'nin son bölümüne Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı'nın diyaloğu damga vurdu.

Survivor'da beklenen an! Sercan, Nisa'ya açıldı 1111

Survivor 2020'de beklenen an geldi. Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na hislerini anlatmaya çalıştı.