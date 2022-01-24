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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

Survivor her yıl olduğu bu yıl da izleyenlerin nefesini kesiyor. Survivor 2022 de büyük bir heyecanla başladı. Yarışmanın takipçileri 23 Ocak'ta Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim? sorularına yanıt arıyorlar. Tüm detaylar haberimizde...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

Survivor 2022 All Star’da mücadele çok hızlı bir şekilde başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Ünlüler ve gönüllülerden oluşan iki ekip dün akşam hız gerektiren bir oyunda kıyasıya mücadele ettiler. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? KAZANAN TAKIM KİM?

Survivor’da dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi. İki takım zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele verdiler.

Bu mücadele zorlu anlara ve tartışmalara sahne oldu. Mücadele son ana kadar kafa kafaya gitti. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-0'lık skorla ünlüler takımı oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

23 OCAK SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACI SÜRGÜNE GİTTİ?

Survivor 2022'nin ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı için üzücü bir konsey gecesi yaşandı ve eleme adayı belirlendi.

Gönüllüler takımının yaptığı oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı oy çokluğu ile Berna oldu.

Haftanın ilk eleme adayı ise  Mert Öcal'dı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

SURVIVOR'DA PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Gönüller takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından ada konseyi toplandı. Yarışmacıların yapacakları oylama öncesinde performans birincileri açıklandı. Bu isimler dokunulmazlık unvanına sahip oldu. 

Erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda gönüllüler takımının performans birincileri oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

SURVIVOR YENİ YARIŞMACILARI (YEDEKLER) KİMLER?

1. Nisa Bölükbaşı

2. Yunus Emre Özden

3. Ayşıl Özaslan

4. Parviz Abdullayev

Bölge Gündem Editör Ekibi
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