Üçüncü dokunulmazlıkta ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Sürgün adasına bir ünlü bir de gönüllülerden eleme adayı gönderildi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Ocak Survivor'da hangi yarışmacı sürgüne gitti? Kazanan takım kim?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, ikinci haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Denize kurulu parkurda iki takım yarışmacıları kıyasıya mücadele veriyor. Denizde başlayan parkurda çapraz olarak ilerleyen engelleri aşan yarışmacılar, finalde kum torbaları ile küpü arkasındaki sepete düşürerek sayı kazanmaya çalıştı.

24 OCAK SURVİVOR^DA HANGİ YARIŞMACI SÜRGÜNE GİTTİ? KAZANAN TAKIM KİM?

Dokunulmazlık oyununda önce kadın yarışmacılar parkura çıktı. İlk turda 8-5 skorla Gönüllüler takımı kazandı. İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesini 8-6 skorla Gönüllüler kazandı. Böylece Gönüllüler, 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert girmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan oldu. Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçildi. Oran olarak daha yüksel olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkardı.