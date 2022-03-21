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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 21 Mart 2022 Pazartesi? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 55. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından hangisinin yarışmayı kazanacağı merak ediliyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 21 Mart 2022 Pazartesi? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 21 Mart 2022 Pazartesi? Eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve Gönüllüler'in nefes kesen mücadelelerinin devam ettiği Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Geçtiğimiz gün elenen Mert'in ardından hangi takımın kaybedeceği ve hangi ismin yazılacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 21 Mart 2022 Pazartesi? Eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 21 MART 2022 PAZARTESİ? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış ile Mert oldu. İki oyunun kaybedilmesi ile birlikte ünlüler takımının üç ismi eleme potasına çıkarması garanti oldu.

Geçtiğimiz gün ise dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Evrim'i çıkardı ancak elenen isim Ünlüler takımından Mert oldu...

Bugün henüz hangi takımın kaybettiği ve eleme adayının kim olduğu bilinmiyor. Belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 21 Mart 2022 Pazartesi? Eleme adayı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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