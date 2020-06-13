Survivor 2020 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yaşanan iki talihsiz olay izleyenleri kahretti. Survivor'ın iki hızlı yarışmacısı Elif ve Nisa sakatlandı. Peki Elif'e ne oldu? Survivor Elif ve Nisa sakatlandı mı? Survivor 2020 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak ettiğiniz o soruların cevabı..

Survivor 2020 106. bölümde dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele veriliyor. Ardahan ve Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı iki takım ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Ancak yarışma sırasında yaşanan talihsiz olaylar dokunulmazlığın önüne geçti. Peki Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçirdi. Olaya Doktor Metin Kuş müdahale etti.

Sonrasında ise Survivor Elif ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

SURVIVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Nisa'ya müdahaleyi yine Survivor Doktoru Metin Kuş yaptı. Yarışmacılardan Cemal Can ve Barış gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR 2020 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2020 106. bölüm yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yeni bölümde Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu?