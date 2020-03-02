Survivor'da Erman ve Fatma diskalifiye oldu!

Hızlı bir başlangıç yaparak izleyici ekrana kitleyen Survivor'da elemeler devam ediyor. Survivor Erman Acun Ilıcalı'nın kararıyla diskalifiye edildi.

ERMAN SURVIVOR'DAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.

Yasin'e meydan okuyan Erman'ın "Sende bana saldıracak yürek var mı? Varsa gel saldır" şeklindeki sözleri ortamı daha da germişti. Birbirlerinin üzerine yürüyen Erman ile Yasin'i takım arkadaşları zor ayırdı.

ERMAN SON OLARAK YASİN İLE KAVGA ETMİŞTİ!

Survivor'da erzak oyunundaki galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıkmıştı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri sinirleri tavana çıkarmıştı.

SURVIVOR FATMA'NIN SAKATLIĞI NEDİR?

Survivor'da sakatlanan Fatma hakkında alınan kararı da duyuran Ilıcalı, "Fatma'nın ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha büyük boyutta olduğunu gördük. Doktorumuz Metin Kuş'un raporu doğrultusunda, Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız. Fatma Yarışmaya devam edemeyecek. Yarın adaya gelip sizinle vedalaşacak" ifadelerini kullandı.