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Survivor'da kim diskalifiye oldu? 25 Mart 2022 Cuma Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'ın Survivor'da kim diskalifiye oldu? sorusu merakla araştırılmaya başladı. Barış Murat Yağcı ve Merve Aydın sakatlık geçirmişti. Elif Gören de bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşıyor. Bu kapsamda Survivor'da kim diskalifiye olacak?25 Mart 2022 Cuma Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim diskalifiye oldu? 25 Mart 2022 Cuma Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim diskalifiye oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar yarışmanın ekrana gelen 59. bölüm fragmanının ardından araştırma yapmaya başladı. Survivor 2022 All Star'da gerilim had safhada. Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda koşarken ayağını çarpıp sakatlanırken Merve Aydın'ın da sakatlığı bulunuyor. Öte yandan Elif Gören de sağlık sorunları yaşıyor. Acun Ilıcalı, 25 Mart Cuma yayınlanacak olan 59. bölümde diskalifiye olan yarışmacıyı duyuracak. Peki Survivor'da kim diskalifiye oldu? 25 Mart 2022 Cuma Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU? 25 MART 2022 CUMA SURVİVOR ALL STAR'DA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle adaya veda edeceğini açıkladığı görüldü.

Adaya veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Merve Aydın'ın sakatlığı bulunuyor. Sağlık sorunları yaşayan Elif Gören'in ardından yarışmanın 57. bölümünde Barış Murat Yağcı sakatlık yaşadı.

Survivor'da sakatlıkları bulunan Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'dan hangisinin yarışmaya veda etmek durumunda kalacağı şimdiden merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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