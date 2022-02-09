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Survivor’da kim elendi 9 Ocak? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?

Bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da kimin elendiği merak ediliyor. Peki Survivor’da kim elendi 9 Ocak? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor’da kim elendi 9 Ocak? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor 5. haftasında Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan eleme adayları oldu. Peki elenen kim oldu? İşte 'Survivor’da kim elendi 9 Ocak? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?' sorusunun yanıtı...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 OCAK? SURVİVOR ALL STAR 2022'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor All Star'ın 5. haftasında Ünlüler ile Gönüllüler takımından elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan eleme adayları oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklanacak ve Survivor kim elendi sorusu cevabını bulacak.

Survivor 9 Şubat Çarşamba elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi sorusu birazdan haberimizde yer alacak.

Survivor’da kim elendi 9 Ocak? Survivor All Star 2022’de elenen yarışmacı kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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