Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 12 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması

Televizyon tarihinin en zor yarışmalarından Survivor'da sona gelindi. Aylardır devam eden mücadelenin ardından ilk 4 e adını yazdıran Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan bugün gerçekleşen yayında elenen Survivor yarışmacılarıyla yüzleşerek onların sorularını yanıtladı. Bu akşam gerçekleşen yayında dokunulmazlık oyununu kazanan 3 isimden biri de son düzlükte Survivor'a veda etti. Peki 12 Temmuz Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR YÜZLEŞME KONSEYİ NE ZAMAN?

12 Temmuz'da gerçekleşen konseyde elenen Survivor yarışmacıları ve final dörtlüsünde yer alan Cemal Can, Barış, Berkan ve Yasin arasında yüzleşme gerçekleşti.

Bu akşam gerçekleşen yüzleşmenin ardından Survivor'a veda eden isim de açıklanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu akşam gerçekleşen yüzleşmenin ardından Survivor'a veda eden isim de açıklanacak.

SURVİVOR'DA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin final dörtlüsü arasında canlı yayında gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ilkini kazanan isim Berkan oldu.

SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 'da 11 Temmuz 2020 akşamı ekrana gelen bölümde dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verildi. Cemal Can ve Berkan'ın arasında geçen yarışın galibi belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı Cemal Can Canseven kazandı.4

SURVİVOR SMS OYLAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor SMS oylamaları ise 12 Temmuz'da yapılacak olan elemenin ardından belli olacak.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Büyük finalin Galataport'ta olacağını açıkladı.

Survivor finali 13-14 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Survivor'da son dokunulmazlık oyunu canlı yayında gerçekleşti. Kıyasıya rekabette 1 isim dokunulmaz olurken diğer isimler eleme konseyine kaldı.

Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşti. Berkan Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.

Yarışmanın sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme Pazar akşamına ertelendi.