TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Her yıl farklı konsept ile takımların oluşturulduğu programda bu sene ünlüler ve gönüllüler zorlu ada şartlarında kıyasıya yarışacak. Programın sıkı takipçileri yıllardır ekranlarda olan programın şampiyonlarını araştırmaya başladı. Peki Survivor'da kimler şampiyon oldu? Geçmişten günümüze Survivor kazananları kimler? Detaylar haberimizde....

SURVİVOR'DA KİMLER ŞAMPİYON OLDU? İŞTE ŞAMPİYONLAR

İşte geçmişten günümüze Survivor'un şampiyon olan yarışmacıları.

UĞUR PEKTAŞ/ 2005 Şampiyonu

Uğur Pektaş, Türk oyuncudur. 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı.

Uğur Pektaş'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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DERYA DURMUŞLAR/ 2006 Şampiyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yakınlarında eşi ile birlikte motosiklet kazası geçiren Derya Durmuşlar, sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durmuşlar’ın cenazesi İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirilirken eşinin kazayı kırıklarla atlattığı belirtildi. Derya Durmuşlar, 2006 yılında PANAMA‘da çekilen ‘Survivor Türkiye-Yunanistan‘ yarışmasında birinci olmuş ve 250 bin euro para ödülünün sahibi olmuştu.

TANER ÖZDEŞ/ 2007 Şampiyonu

Taner Özdeş, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Taner Özdeş, 2007 yılında Panama'da yapılan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımındaydı. Bu yarışmada Taner Özdeş birinci olmuştur.

MERVE OFLAZ / 2010 Şampiyonu

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul, Beykoz'da doğmuştur. Merve Oflaz 2010 yılı Survivor Türkiye yarışmasını kazandı. Bu başarısından sonra adını geniş kitlelere duyurdu. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele ve Rengarenk gibi birçok dizide rol aldı.

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DERYA BÜYÜKUNCU / 2011 Şampiyonu

Sırt üstü ve kelebek kategorilerinde yüzmekte olan Milli Türk yüzücüdür. Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 da İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Babası Gaziantepli bir doktor adı Yılmaz, Çapa'da öğretim görevlisi. Annesi İstanbul'lu eczacı, Kadıköy rıhtımda eczanesi var. Aynı zamanda Survivor'da 2011 yılının şampiyonu olmuştur.

NİHAT ALTINKAYA / 2012 Şampiyonu

Nihat Alptuğ Altınkaya .28 Eylül 1979, Karabük dünyaya geldi. Profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, foto model ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur.

HİLMİ CEM İNTEPE / 2013 ŞAMPİYONU

Hilmi Cem İntepe 19 Mayıs 1992, Muğla doğumludur. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsa da Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İntepe, 2013 Survivor şampiyonu olmuştur.

TURABİ ÇAMKIRAN / 2014 Şampiyonu

Turabi Çamkıran, Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü. 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi.

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ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN / 2016 Şampiyonu

Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.

OGEDAY GİRİŞKEN / 2017 Şampiyonu

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi. 1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır.

ADEM KILIÇÇI / 2018 Şampiyonu

Adem Kılıççı 5 Mart 1986, Ağrı doğumludur. Türk boksör. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir.

YUSUF SARIKAYA / 2019 Şampiyonu

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

CEMAL CAN CANSEVEN/ 2020 Şampiyonu

25 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir’de devam eden Canseven, üniversiteyi okumak için İstanbul’a gelmiştir. Survivor'ın 2020 yılı şampiyonu olmuştur.

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