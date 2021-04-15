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  3. Survivor'da kural ihlali! Acun Ilıcalı: Oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı

Survivor'da kural ihlali! Acun Ilıcalı: Oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 70. bölümünde Dora'nın kural ihlali yaptığı açıklandı.

Survivor'da kural ihlali! Acun Ilıcalı: Oyun alanındaki yemeği temin ederken yakalandı 119

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 70. bölümünde Dora'nın kural ihlali yaptığı açıklandı.