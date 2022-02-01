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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

Survivor bu yıl da heyecanıyla sevenlerini ekran başına kilitliyor.. All Star'da mücadele devam ederken izleyenler de Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu? Sorularını araştırıyor. Tüm detaylar haberimizde...

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

Survivor'da heyecan bir an olsun azalmadan devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Ünlüler ve gönüllülerden oluşan iki ekip bu akşam oyunlarda kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu? İşte cevaplar...

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Çok çetin mücadelelere sahne olan Survivor'da her iki takım da büyük ödülü kazanmak için çaba sarf ediyor. Ödül oyunu henüz oynanmadı. Bu akşam yayımlanacak ve büyük heyecana sahne olacak oyunun ardından haberimize ekleme yapılacaktır.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

SURVİVOR'DA SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?

Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hem erkekler hem de kadınlarda ezici bir üstünlükle kazanan ünlüler takımı oyunu kazanmayı başardı. 

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu.

Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.

survivor-1150.jpgSurvivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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