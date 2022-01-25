Survivor 2022 All Star’da mücadele çok hızlı bir şekilde başladı. Ödül oyunu büyük bir çekişmeye sahne olacak. Ünlüler ve gönüllülerden oluşan iki ekip bu akşam oyunlarda kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da kazanan takım hangisi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çok çetin mücadelelere sahne olan Survivor'da her iki takım da büyük ödülü kazanmak için çaba sarf ediyor. Kazanan takım ödül olarak yemek kazanıyor. Yemeğin ne olduğu şu an itibariyle bilinmiyor. Ödül oyununu tamamlandığında; ödül olarak hangi yemek verildiği ve hangi takımın kazandığı haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?

Survivor’ın son bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, ikinci haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelmişlerdi. Denize kurulu parkurda iki takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele vermişti. Denizde başlayan parkurda çapraz olarak ilerleyen engelleri aşan yarışmacılar, finalde kum torbaları ile küpü arkasındaki sepete düşürerek sayı kazanmaya çalışmışlardı.

24 OCAK SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACI SÜRGÜNE GİTTİ? KAZANAN TAKIM KİMDİ?

Dokunulmazlık oyununda önce kadın yarışmacılar parkura çıkmıştı. İlk turu 8-5 skorla Gönüllüler takımı kazanmıştı. İkinci turda erkek yarışmacıların mücadelesini 8-6 skorla gönüllüler kazanmıştı. Böylece gönüllüler, 3. dokunulmazlık oyununu kazanmıştı.

Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert girmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitmişti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan olmuştu. Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçilmiş. Oran olarak daha yüksel olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkarmıştı.