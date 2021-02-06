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Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 6 Şubat? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de heyecan dorukta. Bu akşam oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununun kazanan takımı merak ediliyor. Her hafta belirlenen eleme adaylarında bu haftaki isimler belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim seçildi? İşte detaylar.

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 6 Şubat? Survivor eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 kanalında izleyicisiyle buluşan Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Her hafta oynanan oyunlar ilgi ile takip ediliyor.  Peki 6 Şubat günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Tüm merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu kazanan takım oldu. 

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu da yine Gönüllüler kazandı. Oyun 10-4 skorla bitti. 

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı belirlenecek. Oy birliğiyle en çok ismi yazılan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. 

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