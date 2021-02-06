Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 6 Şubat? Survivor eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 kanalında izleyicisiyle buluşan Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Her hafta oynanan oyunlar ilgi ile takip ediliyor. Peki 6 Şubat günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Tüm merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu da yine Gönüllüler kazandı. Oyun 10-4 skorla bitti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı belirlenecek. Oy birliğiyle en çok ismi yazılan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.