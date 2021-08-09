Survivor'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan şaşırtan hareket! Sabaha karşı sevgilisi Nihan Yönel'in kapısına dayandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında ünlüler takımında 2020 yılında yarışan Sercan Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Eski futbolcu Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı atarak, uzun zamandır birlikte olduğu yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel'e gece saatlerinde evlenme teklifi etti.

Saat 05.17'de sevgilisinin kapısına dayanan Sercan Yıldırım, 24 yaşındaki sevgilisi Nihan Yönel'e evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında şaşkına dönen Yönel, teklifi kabul etti.

Çiftin bu özel anı sosyal medyaya damga vurdu. Sevenleri çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

Öte yandan Sercan Yıldırım, bir zamanlar gece hayatının vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Neredeyse her hafta farklı bir kadınla magazin gündemine düşüyordu. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'la 2010 yılında 19 yaşındayken bir süre ilişki yaşayan Sercan Yıldırım, oyuncu Tuvana Türkay'la da 2012 yılında bir beraberlikleri olmuştu hatta çift, evlilik kararı bile alıp 6 ay nişanlı kalmıştı. 2013 yılında da yollarını ayırmışlardı.

Son olarak Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı'dan da hoşlandığını belirtmişti.