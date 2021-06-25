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  3. Survivor'da yarışmışlardı! Semih Öztürk'ten Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'ye ağır sözler: "Adam mı oldun?"

Survivor'da yarışmışlardı! Semih Öztürk'ten Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'ye ağır sözler: "Adam mı oldun?"

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk, bir zamanlar Survivor'da yarışan Serkay Tütüncü'ye söyledikleri sosyal medyada olay oldu.

Survivor'da yarışmışlardı! Semih Öztürk'ten Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'ye ağır sözler: "Adam mı oldun?"

Son olarak 'Masumiyet' dizisinde  'İlker Ilgaz' karakteri ile parlayan Serkay Tütüncü, yıllar önce Survivor yarışmasına katılarak tanınmıştı. Tütüncü'nün kendisine yöneltilen Survivor sorularını geçiştirmesini Semih Öztürk ağır eleştirdi.

"İHTİMALİ BİLE YOK"

30 yaşındaki oyuncu Serkay Tütüncü, "Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusuna  "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" cevabını vermesiyle olaylar patladı.

Survior Extra sunucusu Semih Öztürk, Serkay Tütüncü'nün bu hareketine programda sert tepki gösterdi.

"SEN NEREDEN GELDİN?"

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Semih Öztürk, "İki dizide oynadı. Uğursuz, hiçbir dizi de tutmadı. Geçenlerde gördüm, muhabir soruyor gevşek gevşek cevap veriyor. Survivor neymiş ne işim olur gibisinden. Kardeşim sen nereden geldin? İki dizide oynadın adam mı oldun?" diyerek Serkay Tütüncü hakkında konuştu.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı. 

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

Survivor'da yarışmışlardı! Semih Öztürk'ten Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'ye ağır sözler: Adam mı oldun?

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bursalıdır. 1,80 boyunda ve bekar olan Semih Öztürk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra öğrenimine yurt dışında Güney Fransa'da devam etti. 

{TITLE_STRIP}Semih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Evli mi?

Survivor'da yarışmışlardı! Semih Öztürk'ten Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'ye ağır sözler: Adam mı oldun?

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