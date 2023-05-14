Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!

Survivor 2023 sezonu devam ediyor ve 12 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde beş yarışmacıya verilecek bir araba ödülü için mücadele edildi. Ödül oyunu sonrası eleme konseyinde büyük bir heyecan yaşandı ve kimin eleneceği merakla bekleniyordu. Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ arasından hangisinin Survivor hayallerine veda edecek isim kim?

HANGİ İSİM SURVİVOR'A VEDA ETTİ?





Survivor 2023 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde beş yarışmacı arasında verilecek olan büyük ödül için kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Eleme konseyinde kimin Survivor macerasına son vereceği merakla beklenirken, stresli anlar ekran başındaki izleyicilerin de kalplerini yerinden oynattı. Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ arasından kimin eleneceği belli olmadan önce heyecanlı bir bekleyiş yaşandı. Elenen isim Survivor'un bugün yayınlanacak olan bölümünde belli olacak.