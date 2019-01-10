Survivor'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Masterchef Hakan kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un ilk yarışmacısı belli oldu.Yarışmacının kim olduğunu Acun Ilıcalı ınstagram hesabından bir fotoğrafla duyurdu.Halk oylamasına sunulan yarışmacılar arasında ilk seçilen MasterChef programından tanınan Hakan Kanık oldu. Bu gelişmenin ardından Masterchef yarıması ile hayatımıza giren Hakan Kanık kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Hakan Kanık kimdir?

İLK YARIŞMACI HAKAN OLDU

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Survivor 2019 yayın tarihini açıklayan Acun Ilıcalı, adayların oylamayla yarışmaya katılacağını dile getirdi. Ilıcalı, Survivor'a gidecek ilk ismin Hakan Kanık olduğunu duyurdu.

HAKAN KANIK KİMDİR?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komidir.

MasterChef Türkiye’nin hırslı isimlerinden Hakan Kanık, Survivor 2019 aday tanıtım videosunda şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir."

HAKAN KANIK'IN SURVİVOR SLOGANI

''Asıl soru kimin beni yeneceği değil, asıl soru kimin beni durdurabileceğidir.'' 19 yaşındaki Hakan Kanık aşçı... Vücut geliştirmeyle ilgileniyor.

SURVİVOR 2018 BİRİNCİSİ KİMDİR?

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 (32 yaşında) tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. 1,85 boyunda olan Kılıçcı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Boks sporuyla uğraşan Adem Kılıçcı, Survivor'un 2017 sezonunda yarıştı ve burada Ogeday ile finale kalarak ikinci oldu. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2007'de Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 10 Ağustos 2008 tarihinde 2018 Yaz Olimpiyatlarında, 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Kılıçcı, 2011'de Ankara'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2012'de Londra Olimpiyatları'na katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde doping testinde, dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlardan diskalifiye oldu. Diskalifiye olması nedeniyle aldığı 5'incilik derecesi de iptal edildi.

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Kılıçcı, 2014-15 Dünya Boks Federasyonu'nun (AIBA) düzenlediği APB Profosyonel Boks Ligi'nde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Fakat numunesinde yasaklı maye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlara katılamadı.

Adem Kılıçcı, ikinci kez katıldığı Survivor 2018'in şampiyonu oldu.