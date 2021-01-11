Survivor'ın yeni gözdesi Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran ve adeta hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, bu defa Survivor'la ekrana döndü.

Herkesin Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanıdığı genç oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'in en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı.

Hem yakışıklılığı hem de büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Karacakaya hayatını değiştiren efsane dizi Aşk-ı Memnu hakkında konseyde Acun Ilıcalı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Batuhan Karacakaya, "Aşk- Memnu'da 2 sezon oynadım ve 10 yaşındaydım. Aynı zamanda okulumla beraber yürüttüğüm için yüksek tempoda yaşadım. Lisanslı bir spor yapma zamanım olmadı. O yüzden Survivor'ı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum ve kendime de güveniyorum. O dönemden beri izliyorum Survivor'ı. Bir gün ben buraya geleceğimi biliyordum" dedi.

"FARKLILAŞMAK İSTEMEDİM"

Dizinin yayınlandığı dönemde okulda ünlü biri olarak gösterilmek istemediğini de söyleyen Survivor Batuhan "Arkadaşlarımla birlikte okuldayken bana farklı bakılmasın istemiyordum. O yüzden dizi muhabbetlerin yapılmasını sevmiyordum. Çünkü o zaman ben ünlü çocuk oluyordum farklılaşmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Batuhan'ın Survivor teklifini kabul etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Ilıcalı, "O kadar ünlüsün ki, reytingleri o kadar yüksek bir dizide oynadın ki, Türkiye'de seni neredeyse tanımayan yok. Bir büyüme arası vardı. O arayı da biz seyircilerimize göstermiş oluyoruz" dedi.