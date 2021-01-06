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  3. Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Survivor 2020'nin güzel yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunculuk için ilk adımını attı. Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Bölükbaşı Sihirli Annem dizisine transfer oldu.

Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde oldukça sık gündeme gelen Survivor eski yarışmacısı Nisa Bölükbaşı yeni bölümleri Exxen platformunda yer alan Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu.

Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Bölükbaşı, sosyal medya hesabından Sihirli Annem’in çocuk oyuncularından ara Aras Özdoyran ile bir fotoğrafını yayınladı.

Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Yeni bir projeye dahil olduğunu açıklayan Nisa Bölükbaşı sette kendisine makyaj yapıldığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!

Başrollerinde Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun yer aldığı EXXEN’in yeni dizisi Sihirli Annem’in kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı'na bu haberin ardından binlerce yorum geldi.

Nisa Bölükbaşı'nın dizide hangi rolü canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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