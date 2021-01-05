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Survivor'u kim sunuyor 2021?

Sevilen programın başlamasına günler kala bu yıl programın sunucusunun kim olacağı merak ediliyor. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2021'de ana sunucu kim olacak sorusu araştırılıyor. Peki Survivor'u kim sunuyor 2021? İşte detaylar...

Survivor'u kim sunuyor 2021?

TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2021 için geri sayım başladı. Programı başlamasına çok az bir süre kala izleyiciler tarafından bu senenin sunucusu kimin yapacağı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'u kim sunuyor 2021? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

SURVİVOR'U KİM SUNUYOR 2021?

Yıllardır ülkemizde sevilerek izlenen yarışma programı Survivor yayın hayatına başladığı günden bu yana sunucularıyla da gündeme gelmişti. Geçen yıl programın sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yanı sıra eski yarışmacılardan Murat Ceylan yapıyordu. Bu yıl için Ilıcalı'ya kimin eşlik edeceği ise merakla bekleniyor. Henüz sunuculuğu kimin üstleneceği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Cumartesi saat 20.00'da ilk bölümü ile izleyici karşısında olacak. 

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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