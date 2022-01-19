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Süryani ne demek, TDK'ya göre Süryani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Süryani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Süryani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Süryani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Süryani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Süryani ne demek, TDK'ya göre Süryani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Süryani ne demek? Süryani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Süryani kelimesi. Peki Süryani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Süryani nedir, Süryani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SÜRYANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Süryani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Süryani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Süryani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Samilerin, Arami kolunun doğu bölümünde olan bir Hristiyan topluluğu ve bu topluluktan olan kimse

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