Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi ne iş yapar, Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi Tanımı;

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Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi Maaşları

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.62

Meslek Adı :

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harç hazırlayabilen, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak süs bitkisi fidesi üretip, bakım ve kültürel işlemlerini yürüten fideleri satışa hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örtü altı sistemleri kurmak, b) Sera içi üretim ortamlarını tesis etmek,

c) Harç hazırlamak,

d) Generatif Üretim Yapmak,

e) Vegetatif üretim yapmak,

f) Fide yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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