Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Süs Bitkileri Yetiştiricisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Süs Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Süs Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;
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Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları
Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süs Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.01
Meslek Adı :
Süs Bitkileri Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kendi işletmesinde kesme çiçek ve dış-iç mekan bitkilerini yetiştirilmesi, bakımının ve gelişiminin sağlanması ve pazarlanması işlerini yapan/yapılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Süs Bitkileri Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşyerinde çalışan personeli sevk ve idare etmek,
b) Bitkilerin fiyatları, indirim ve kampanyalarını belirlemek,
c) Satılan ürünlerin fatura, sevk, irsaliye vb. makbuzları düzenlemek/düzenlenmesini sağlamak,
d) İşletme faaliyetlerinden doğan yasal zorunlulukların vergi vb. işlerin yürütülmesini sağlamak,
e) Ekim ve dikim hazırlığı yapılmasını sağlamak,
f) Tohumdan fide yetiştirilmesini sağlamak,
g) Çiçekten fide/fidan yetiştirilmesini sağlamak,
h) Aşılama yöntemi ile fidan yetiştirilmesini sağlamak,
i) Ayırma yöntemi ile fide yetiştirilmesini sağlamak
j) Daldırma yöntemi ile fide yetiştirilmesini sağlamak
k) Uygun koşullarda dikim yapılmasını sağlamak,
l) Çevre koşullarının düzenli olmasını sağlamak,
m) Toprak analizi yaptırtarak uygun gübreyi belirlemek,
n) Zamanında ve uygun koşullarda sulama,gübreleme, çapalama yapılmasını sağlamak,
o) Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yapılmasını sağlamak,
p) Yabani otları temizlenmesini sağlamak,
q) Çiçeklerde budama yaptırılarak verim ve kaliteyi artırmak,
r) Sağlıksız bitkileri imha edilmesini sağlamak,
s) Gerektiğinde saksı ve toprak değiştirilmesini sağlamak,
t) Zamanında hasat yapılmasını sağlamak,
u) Hasat yapılan çiçekleri uygun koşullarda depolanmasını sağlamak,
v) Bitkilerin uygun koşullarda ambalajlanması ve kolilenmesini sağlayarak pazara hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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