Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Süs Bitkilerinde Budamacı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Süs Bitkilerinde Budamacı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Süs Bitkilerinde Budamacı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Süs Bitkilerinde Budamacı görev tanımı nedir, Süs Bitkilerinde Budamacı ne iş yapar, Süs Bitkilerinde Budamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süs Bitkilerinde Budamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Süs Bitkilerinde Budamacı Tanımı;
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Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşları
Süs Bitkilerinde Budamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süs Bitkilerinde Budamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süs Bitkilerinde Budamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.63
Meslek Adı :
Süs Bitkilerinde Budamacı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Uygun ortam ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak süs bitkilerinde budama yapabilen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Süs Bitkilerinde Budamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Vegetatif ve generatif organları incelemek,
b) Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek,
c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak,
d) Dış mekân süs bitkilerinde budama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Süs Bitkilerinde Budamacı maaşlarına ek olarak sizlerde Süs Bitkilerinde Budamacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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