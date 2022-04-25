Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süs Bitkilerinde Budamacı görev tanımı nedir, Süs Bitkilerinde Budamacı ne iş yapar, Süs Bitkilerinde Budamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süs Bitkilerinde Budamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süs Bitkilerinde Budamacı Tanımı;

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Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Süs Bitkilerinde Budamacı Maaşları

Süs Bitkilerinde Budamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süs Bitkilerinde Budamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süs Bitkilerinde Budamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.63

Meslek Adı :

Süs Bitkilerinde Budamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun ortam ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak süs bitkilerinde budama yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süs Bitkilerinde Budamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vegetatif ve generatif organları incelemek,

b) Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek,

c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak,

d) Dış mekân süs bitkilerinde budama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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