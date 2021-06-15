Şuşa Beyannamesi imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında imzalanan 'Şuşa Beyannamesi' imza töreninin ardından basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum"

İmzalanan Şuşa Beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisinde ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor.

ERMENİSTAN DİZ ÇÖKTÜ, TESLİM OLDU

Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız Karabağ muhaberesi sonrası Ermenistan diz çöktü, teslim oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği birdir ve ebedidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Karabağ tekrar eski ihtişamına tekrar kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Bölge en kısa zamanda İnşallah havalimanlarına da kavuşacak, turizmde sıçrama yaşayacak.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ TAŞIYACAK TARİHİ ADIMI ATTIK"

Türkiye olarak kardeşlerimize yeniden inşa sürecinde de her türlü katkıyı veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan Azerbaycan topraklarını benzer felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Ermenistan'ı kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bugün tek millet iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkileri daha ileri taşıyacak tarihi adımı attık.

ŞUŞA'YA BAŞKONSOLOSLUK

Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz."

ŞUŞA BEYANNAMESİ NEDİR? MADDELERİ NELERDİR?

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek.