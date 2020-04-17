Suşehri'nde evin teras katına kumar operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evin teras katında kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.

Taşköprü Mahallesi'nde bir binanın en üst katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ş, Y.E, D.Y, V.K. ve Ş.K'nin bir miktar parayla iki adet yuvarlak masada iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını terastan aşağı attı.

Şüphelilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1225'er lira olmak üzere toplam 21 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA