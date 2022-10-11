Suşi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Suşi Ustası görev tanımı nedir, Suşi Ustası ne iş yapar, Suşi Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Suşi Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Suşi Ustası Tanımı;

__

Suşi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Suşi Ustası Maaşları

Suşi Ustası maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Suşi Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Suşi Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.18

Meslek Adı :

Suşi Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnce şerit biçimindeki yosun tabakasının içine çiğ balık, yağsız, tuzsuz haşlanmış pirinç ve özel baharat karışımlarıyla suşi çeşitleri hazırlama bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Suşi Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Suşi yapımında kullanılacak malzemeleri temin etmek veya edilmesini sağlamak,

d) Suşi yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,

e) Yapılacak suşi miktarına göre kullanılacak malzemeleri gerekli miktarlarda kullanmaya hazır hale getirmek,

f) Japon pirincini bol suyla yıkayıp süzmek,

g) Prinçleri hafif diri kalacak şekilde pişirmek, harmanlayıp soğutmak,

h) Pirinç sirkesi ve şekeri ekleyip tekrar harmanlamak,

i) Pirinçten iki parmak kalınlığında ve bir parmak uzunluğunda köfte şeklinde parçalar hazırlamak,

j) Pirinç köftelerinin üzerine aynı boyutlarda kesilmiş levrek, tonbalığı, somon veya karides yerleştirmek,

k) Servis tabağına suşileri zencefil turşusu, dilimlenmiş avokado, salatalık ve soya sosuyla birlikte servis yapmak,

l) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını ve kullanılacak araç, gereç ve ekipmanları temiz olarak kullanıma hazır bulundurmak, bulunmalarını sağlamak,

m) Kullandığı araç, gereç ve malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

n) Eksilen ve biten malzemeleri temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?