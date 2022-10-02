Süsleyici (Elle) -Kitap Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süsleyici (Elle) -Kitap görev tanımı nedir, Süsleyici (Elle) -Kitap ne iş yapar, Süsleyici (Elle) -Kitap olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süsleyici (Elle) -Kitap mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süsleyici (Elle) -Kitap Tanımı;

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Süsleyici (Elle) -Kitap Maaşı Ne Kadar? 2022 Süsleyici (Elle) -Kitap Maaşları

Süsleyici (Elle) -Kitap maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süsleyici (Elle) -Kitap maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süsleyici (Elle) -Kitap iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.03

Meslek Adı :

Süsleyici (Elle) -Kitap

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cilt kapaklarına el aletleriyle yazı ve desenler işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süsleyici (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cilt kapağı üzerine kılavuz çizgileri çekmek,

b) Yazılar için gerekli metal harfleri bir yatağa dizmek veya yapılacak şekil veya tezyinatın kalıbını hazırlamak,

c) Harfleri ve tezyinat kalıbını ısıtıp kapak üzerinde işaretlenmiş yerlere basmak,

d) Basılan desen ve yazıların içini altın veya gümüş yaldız yahut başka bir renkle doldurabilir. Basılmış kapaklara vernik de tatbik edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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