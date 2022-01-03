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Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının yeni, iddialı dizisi Süslü Korkuluk tanıtımının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Süslü Korkuluk konusu nedir? süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına geçecek. 'Süslü Korkuluk konusu nedir?' ve 'Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları izleyiciler tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de merakla beklenen bu yeni dizi hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik...

Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisinin yayınlanan tanıtımında başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bir dikiş makinasında tarla korkuluğu için giysi diktiği göze çarptı. Ancak dizinin konusuna ilişkin henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

SÜSLÜ KORKULUK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, Süslü Korkuluk, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Çağatay Ulusoy'a başrolde Alina Boz'un eşlik edeceği söyleniyor. Henüz dizinin oyuncu kadrosun hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizinin tanıtım filminde yalnızca başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy'a eşlik edecek oyuncu kadrosunun ilerleyen günlerde duyurulacağı düşünülüyor.

Süslü Korkuluk konusu nedir? Süslü Korkuluk oyuncu kadrosunda kimler var?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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