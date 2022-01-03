Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un uzun süredir konuşulan yeni projesi Süslü Korkuluk ekrana gelmek için gün sayıyor. OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Süslü Korkuluk ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularına yanıt verdik...

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yeni dizi Süslü Korkuluk'un tanıtımında başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bir dikiş makinasında tarla korkuluğu için giysi diktiği göze çarptı. Konusuna ilişkin fazla detay bilinmeyen TV8 ekranlarında yayınlanacağı bilinen Süslü Korkuluk dizisinin henüz ne zaman hangi kanalda başlayacağı bilinmemektedir.

Yapımdan ya da kanaldan bilgi gelir gelmez haberimiz güncellenecektir...