Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen (BASKİ) Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 52 milyon lira değerindeki proje sayesinde, deşarj yöntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı'na bırakıldığı ilçede çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Proje kapsamında, mevcut kanalizasyon sistemi yenilenip 40 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşa edilecek.

Projede, 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı ile bin 800 adet parsel bağlantısı tamamlandı.

Atık suların, arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 paket terfi merkezi ve bir adet betonarme terfi merkezi ile parsel bağlantı çalışmalarının devam ettiği projede, günlük 5 bin 616 metreküp ve 40 bin kişi kapasiteli atık su artıma tesisinde ise sona gelindi.

Kaynak: AA