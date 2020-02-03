Susurluk Şeker Fabrikasından Manyaslı pancar üreticilerine yönelik toplantı

BALIKESİR (AA) - Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Manyas ilçesinde pancar üreticileriyle bir araya geldi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da katıldı.

Pancar çiftçisine müjdeler veren Çelik, "Susurluk Şeker Fabrikasında pancar bedellerinin ton başına ödemede yüzde 12 polar fiyat garantisini veriyoruz. Yani 12 polar altındaki tüm değerler yüzde 12 olarak kabul edilecek." dedi.

Sektörün röntgenini çektiklerini belirten Çelik, "Artık küspe bedellerini de üreticinin kendisine ödeyeceğiz. Küspe kartını kaldırdık, artık tüccara kart satışı olmayacak. Çiftçi bizzat nüfus kağıdıyla fabrikadan küspesini teslim alacak, küspe işi ticarete dökülmeyecek, çiftçi küspe hakkını kullanmayacaksa fabrikaya dilekçe ile başvuracak ve küspe bedelini fabrika ödeyecek. Küspe bedellerinin yarısını mayısta, kalanını da Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA