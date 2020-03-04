Susuz’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

Susuz'da "Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Kars'ın Susuz İlçesi'nde kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı'nda Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı'nda uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumları amirlerinin katılımı düzenlenen toplantıda, yapılan yol ve asayiş uygulamalarında UYUMA uygulamasının tanıtılması ve uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesine karar verildi. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirici afiş ve pankartların asılması,Toplum Sağlığı Merkezi'nce Madde Kullanımı ve Zararları ile ilgili seminerlerin düzenlenmesi ve İlçe Müftülüğünce camilerde konuya ilişkin eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları görüşüldü.

Devletin tüm kademeleri ile birlikte uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda tam bir uyum içinde çalışılması gerektiğini ifade eden Kaymakam İnam, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda tek hedefin sıfır tolerans ile geleceğin teminatı olan gençleri ve ülkeyi korumak olduğunu dikkat çekti.

Toplantı da yapılması alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Katılımcıların soru ve önerileri konuşuldu.

Kaynak: İHA