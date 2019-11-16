İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Süt fabrikasında yangın

Süt fabrikasında yangın

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir süt fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Süt fabrikasında yangın

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir süt fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gönen- Bandırma karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan süt fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünün çatı katında çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT