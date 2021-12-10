Süt fiyatları ne kadar oldu? Marketlerdeki güncel fiyatlar ne? Zam sonrası süt fiyatları 2021 Süt fiyatlarının artması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 'Süt 15' etiketi ile gündem oluşturulan fiyatlar hakkında kullanıcılar araştırmalara başladı. Peki, Süt fiyatları ne kadar oldu? Marketlerdeki güncel fiyatlar ne? İşte, zam sonrası süt fiyatları 2021

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Küresel çapta yaşanan pandemi süreci, doların yükselmesi, enflasyonun yüksek rakamlara çıkması birçok üründe zammı beraberinde getiriyor. Sütün litresinin 15 liradan satıldığını duyan vatandaşlar vakit kaybetmeden süt fiyatları için arayışa girdiler. Peki, Süt fiyatları ne kadar oldu? Marketlerdeki güncel fiyatlar ne? İşte, zam sonrası süt fiyatları 2021 SÜT FİYATLARI NE KADAR OLDU? MARKETLERDEKİ GÜNCEL FİYATLAR NE? ZAM SONRASI SÜT FİYATLARI 2021 İşte Sütün litre fiyatına ilişkin farklı marketlerdeki fiyatlar: Mis Yarım Yağlı Süt - 4,90 TL (Şok Market)

Mis Süt - 5,25 TL (Şok Market)

Birşah Yarım Yağlı Süt - 4,90 TL (A101 Market)

Birşah Süt - 5,50 TL (A101 Market)

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt - 6,25 TL (A101 Market)

Sek Süt - 7,44 TL (Carrefoure Market)

Carrefour Yarım Yağlı Süt - 4,90 TL (Carrefoure Market)

Carrefoure Süt - 5,25 TL (Carrefoure Market)

Pınar Yarım Yağlı Süt - 11 TL (Carrefoure Market)

Torku Süt - 6,95 TL (Migros Market)

İçim Süt (Laktozsuz) - 7,90 TL(Migros Market)

Sek Süt - 8,20 TL (Migros Market)

İçim Süt - 11,75 TL (Migros Market)

Sütaş Yarım Yağlı Süt - 7,86 TL (Happy Center Market)

İçim Yarım Yağlı Süt - 7,61 TL (Happy Center Market)

İçim Süt - 9,73 TL (Happy Center Market)

Aynes Süt - 7,61 TL (Happy Center Market) Öte yandan, Pandemi sürecinden sonra kullanımı oldukça yaygınlaşan online alışveriş sitelerindeki fiyatlar da oldukça büyük değişkenlikler gösteriyor. İşte alışveriş uygulamalarındaki 1 litre sütün fiyatlar: Sütaş Süt (Laktozsuz) - 7,95 TL (getir uygulaması)

Sütaş Süt (Light) - 9,80 TL (getir uygulaması)

Sütaş Süt - 7,95 TL (banabi uygulaması)

Sütaş süt (Laktozsuz) - 7,95 TL (banabi uygulaması)

Pınar Süt - 8,75 TL (banabi uygulaması)

İçim Süt (Organik) - 10,95 TL (banabi uygulaması)

Sütaş Süt - 10,90 TL (istegelsin uygulaması)

İçim Yarım Yağlı Süt - 10,30 TL (istegelsin uygulaması)

Sütaş Süt - 11,75 (istegelsin uygulaması) güncel çiğ süt fiyatlarıSÜT FİYATLARI