Süt Hayvancılığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Hayvancılığı Teknikeri görev tanımı nedir, Süt Hayvancılığı Teknikeri ne iş yapar, Süt Hayvancılığı Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Hayvancılığı Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Hayvancılığı Teknikeri Tanımı;

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Süt Hayvancılığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Hayvancılığı Teknikeri Maaşları

Süt Hayvancılığı Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Hayvancılığı Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Hayvancılığı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.42

Meslek Adı :

Süt Hayvancılığı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaliteli süt hayvanı (inek, koyun, keçi) yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Hayvancılığı Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Süt hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarını yapmak,

b) Süt hayvanlarının bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapmak,

c) Süt hayvanlarının barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,

d) Süt işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütmek,

e) Elde edilen sütün işlenmesi ve pazara sevkini yapmak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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