Süt Hayvanları Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süt Hayvanları Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Süt Hayvanları Yetiştiricisi ne iş yapar, Süt Hayvanları Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süt Hayvanları Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süt Hayvanları Yetiştiricisi Tanımı;

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Süt Hayvanları Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süt Hayvanları Yetiştiricisi Maaşları

Süt Hayvanları Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süt Hayvanları Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süt Hayvanları Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.03

Meslek Adı :

Süt Hayvanları Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi adına veya işverenler adına inek, koyun, keçin ve diğer hayvanlardan süt elde etmek amacıyla beslenmesi ve yetiştirilmesi için gerekli işlemleri planlar, organize eder ve yürüten kişidir. ,

Görev ve İşlem Basamakları :

Süt Hayvanları Yetiştiricisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftlik hayvanlarının uygun beslenme düzeyi ve koşullarını sürdürmek amacıyla yem ve su tedarikini yapmak,

b) Hastalık, yaralanma veya marazi durumları saptamak amacıyla hayvanları muayene etmek, Hayvanları tımar etmek, damgalamak, kırkmak, süslemek, ilaç içirmek ve/veya kısırlaştırmak ,

c) Kıl veya yün elde etmek için kürklerini kırkmak,

d) Hayvanları otlatmaya götürmek,

e) El veya süt sağma makinesi kullanarak hayvanları sağmak,

f) Yem, katkı maddeleri ve ilaçları tavsiye edilen oranlarda karıştırmak ve elle beslemek ya da dağıtarak beslemek

g) Hayvanların çoğalmasına ilişkin işleri yapmak,

h) Çiftlik binaları, makine, teçhizat ve yapıların bakımını yapmak ve temizlemek,

i) Hayvan ve süt ürünlerini bazı temel işlemlerden geçirmek ve depolamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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