Süt sağma yarışmasında renkli görüntülerin yanı sıra, gelin gibi süslenen inekler yarışmacıları zorladı

Ankara'da 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda düzenlenen süt sağma yarışması renkli görüntülere sahne olurken, gelin gibi süslenen inekler yarışmacıları zorladı

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Süt sağma yarışmasında renkli görüntülerin yanı sıra, gelin gibi süslenen inekler yarışmacıları zorladı

Ankara'da 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda düzenlenen süt sağma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda süt sağma ve en iyi bal yarışması yapıldı. Süt sağma yarışmasında sahipleri tarafından gelin gibi süslenen inekler yarışmacıları zorladı. Yarışmayı "Menekşe" isimli ineği ile Fatma Çetin kazanırken, en güzel bal yarışmasını ise bal üreticisi Necla Aydın kazandı. Yarışmayı kazananlara Gölbaşı Belediyesi tarafından tam altın hediye edildi.

Süt sağma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı

Fatma Çetin, yarışmanın heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ben Menekşe'ye uzun zamandır bakıyorum ama normalde makinayla sağılıyor. Elle sağarken zorlanılıyor. Makine her zaman iyi oluyor. Zorlanma değil ama inek huysuzlaştı. Çocuklarıma harcayacağım, üniversitede okuyorlar" dedi.

Süt sağma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı

Süt sağma yarışmasına katılan Necla Aydın ise burada olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Yarışma güzel geçti. İneğimin buzağı biraz annesini emmiş ve süte ortak olmuş ama olsun. İneğimin ismi yok, "Benim kızım" diye seviyorum" diye konuştu.

Süt sağma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı

"BEN BİR KADIN GİRİŞİMCİYİM VE BU YOLDA DAHA DA İLERLEYEREK BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Bal üreticisi Nadiye Karakaya ise balının en iyi seçilmesinden dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Ballarını kendi tarlasında ürettiğini dile getiren Karakaya, "Tarlada açık arazide doğal oluşundan dolayı. Arılarım her çiçeğe ve bütün çiçeklere de konuyor. Tarlada olduğu için genelde ayçiçeğine konuyor. Ben iki yıldır arıcıyım ve yeni başladım. Ev hanımıyım ve girişimciyim. Belediyenin açtığı kursa gittim. Kadınlar her şeyi başarabilir bence, hiç kimse korkmasın yeter ki. Ben bir kadın girişimciyim ve bu yolda daha da ilerleyerek başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süt sağma yarışmasında renkli görüntüler yaşandı

Uluslararası Tarım Fuarı, 17 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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